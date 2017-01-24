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На Грибовицькому сміттєзвалищі спрогнозували новий зсув грунту

На Грибовицькому сміттєзвалищі спрогнозували новий зсув грунту

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Вже незабаром, із приходом потепління, можливий новий зсув грунту на Грибовицькому сміттєзвалищі, що на Львівщині. Про це кореспонденту УНН повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Так, загроза зсуву дійсно є, це дуже важливо. Зараз потрібно вжити невідкладних заходів для того, щоб стабілізувати сам полігон, і не допустити таких зсувів. Ми знову звернулись до прем’єра Володимира Гройсмана з проханням, аби той дав розпорядження Державній службі з надзвичайних ситуацій вжити невідкладні заходи на сміттєвому полігоні”, — розповів А.Садовий.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, троє посадовців підозрюються у численних порушеннях при експлуатації Львівського міського полігону твердих побутових відходів, які призвели до загибелі 30 травня під обвалами сміття трьох працівників органів ДСНС України та зникнення безвісти службовця комунального підприємства. 10 листопада суд зобов’язав припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища на Львівщині.

Українські Національні Новини

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