На Грибовицкой свалке спрогнозировали новый обвал
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 января. УНН. Уже вскоре, с приходом потепления, возможен новый обвал на Грибовицкой свалке, что во Львовской области. Об этом корреспонденту УНН сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Да, угроза обвала действительно есть, это очень важно. Сейчас нужно принять безотлагательные меры для того, чтобы стабилизировать сам полигон, и не допустить таких обвалов. Мы снова обратились к Премьеру Владимиру Гройсману с просьбой, чтобы тот дал распоряжение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям принять неотложные меры на мусорном полигоне", - рассказал А.Садовый.
Напомним, как сообщал УНН, трое должностных лиц подозреваются в многочисленных нарушениях при эксплуатации Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, которые привели к гибели 30 мая под обвалами мусора трех работников органов ГосЧС Украины и пропаже без вести служащего коммунального предприятия. 10 ноября суд обязал прекратить деятельность Грибовицкой свалки во Львовской области.