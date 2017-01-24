На Грибовицкой свалке спрогнозировали новый обвал

"Да, угроза обвала действительно есть, это очень важно. Сейчас нужно принять безотлагательные меры для того, чтобы стабилизировать сам полигон, и не допустить таких обвалов. Мы снова обратились к Премьеру Владимиру Гройсману с просьбой, чтобы тот дал распоряжение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям принять неотложные меры на мусорном полигоне", - рассказал А.Садовый.

Напомним, как сообщал УНН, трое должностных лиц подозреваются в многочисленных нарушениях при эксплуатации Львовского городского полигона твердых бытовых отходов, которые привели к гибели 30 мая под обвалами мусора трех работников органов ГосЧС Украины и пропаже без вести служащего коммунального предприятия. 10 ноября суд обязал прекратить деятельность Грибовицкой свалки во Львовской области.