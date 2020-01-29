На гірськолижному курорті травмувався одесит
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Львівській області під час катання на лижній трасі гори Тростян турист отримав травму лівої ноги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Львівській області.
"28 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби надали допомогу травмованому туристу-лижнику, 1976 року народження, жителю Одеси. Під час катання на лижній трасі гори Тростян постраждалий отримав травму лівої ноги", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.
Нагадаємо, у Львівській області на горі Тростян травмувався лижник зі Львова.