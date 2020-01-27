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У Львівській області на горі травмувався лижник

Київ • УНН

 • 22576 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Львівській області на горі Тростян травмувався лижник зі Львова, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

У Львівській області на горі травмувався лижник

Як пише видання, 26 січня рятувальники на лижній трасі г. Тростян надали допомогу 1 травмованому туристу-лижнику.

Під час катання лижник, 1984 року народження, житель м. Львова, отримав травму правої ноги.

Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Нагадаємо, у Сколівському районі, під час прогулянки лісом, турист зламав ногу.

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