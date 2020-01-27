Во Львовской области на горе травмировался лыжник
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Во Львовской области на горе Тростян травмировался лыжник из Львова, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, 26 января спасатели на лыжной трассе г. Тростян оказали помощь 1 травмированному туристу-лыжнику.
Во время катания лыжник, 1984 года рождения, житель г. Львова, получил травму правой ноги.
Спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
Напомним, в Сколевском районе, во время прогулки по лесу, турист сломал ногу.