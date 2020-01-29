На горнолыжном курорте травмировался одессит
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Во Львовской области во время катания на лыжной трассе горы Тростян турист получил травму левой ноги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС во Львовской области.
"28 января спасатели Славского поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы оказали помощь травмированному туристу-лыжнику, 1976 года рождения, жителю Одессы. Во время катания на лыжной трассе горы Тростян пострадавший получил травму левой ноги", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
Напомним, во Львовской области на горе Тростян травмировался лыжник со Львова.