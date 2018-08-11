На гей-парад у Чехії вийшли десятки тисяч учасників

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Десятки тисяч людей взяли в суботу участь у параді в рамках фестивалю Prague Pride, що проходить в чеській столиці на підтримку людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.