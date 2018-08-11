На гей-парад у Чехії вийшли десятки тисяч учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Десятки тисяч людей взяли в суботу участь у параді в рамках фестивалю Prague Pride, що проходить в чеській столиці на підтримку людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Демонстранти вийшли на вулиці з райдужними прапорами і плакатами з написами: "Почуття - не злочин", "Любов - це любов".
Деякі активісти принесли транспаранти з політичними гаслами - такими, як: "Гомосексуальність повинна бути декриміналізована в Узбекистані".
При цьому у деяких випадках учасники ходи приховували обличчя за пластиковими і силіконовими масками.
У районі проведення ходи чергували сотні поліцейських, щоб не допустити нападів праворадикалів на присутніх.
Почесним гостем параду цього року стала модель-трансгендер з Нідерландів Луїза Ламерс.
Лейтмотивом фестивалю, який завершиться 12 серпня, була обрана тема сім'ї. Активісти, зокрема, розкритикували той факт, що в Чехії усиновлення дітей одностатевими партнерами можливе лише в індивідуальному порядку.
Нагадаємо, у столиці України через суд хочуть заборонити проведення "КиївПрайду" у 2019 році.