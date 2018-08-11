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На гей-парад в Чехии вышли десятки тысяч участников

Киев • УНН

 • 38884 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Десятки тысяч человек приняли в субботу участие в параде в рамках фестиваля Prague Pride, проходящего в чешской столице в поддержку людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

На гей-парад в Чехии вышли десятки тысяч участников

Демонстранты вышли на улицы с радужными флагами и плакатами с надписями: "Чувства - не преступление", "Любовь - это любовь".

Некоторые активисты принесли транспаранты с политическими лозунгами - такими, как: "Гомосексуальность должна быть декриминализована в Узбекистане".

При этом в ряде случаев участники шествия скрывали лица за пластиковыми и силиконовыми масками.

В районе проведения шествия дежурили сотни полицейских, чтобы не допустить нападений праворадикалов на собравшихся.

Почетным гостем парада в этом году стала модель-трансгендер из Нидерландов Луиза Ламерс.

Лейтмотивом фестиваля, который завершится 12 августа, была выбрана тема семьи. Активисты, в частности, подвергли критике тот факт, что в Чехии усыновление детей однополыми партнерами возможно только в индивидуальном порядке.

Напомним, в столице Украины через суд хотят запретить проведение "КиевПрайда" в 2019 году.

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