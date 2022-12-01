На Гаїті озброєні банди вбили 12 людей і спалили будинки

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Поліція та жителі Кабаре вигнали гангстерів з міста на північ від столиці Порт-о-Пренс кілька днів тому, але вони повернулися та напали. За словами мера, сьогодні вранці знайшли кілька обгорілих тіл.

Повідомляється, що велика частина Гаїті контролюється озброєними угрупованнями, які місяцями переслідують Кабаре. Напади на місто порушують рух і торгівлю, оскільки воно розташоване вздовж великої дороги. За даними ООН станом на вересень на Гаїті нараховували 13 000 офіцерів, тобто один правоохоронець на 1000 осіб.

Постійний представник ООН і координатор гуманітарних питань на Гаїті Ульріка Річардсон заявила, що в жовтні було зафіксовано 195 вбивств, тобто приблизно три на день, а також 102 викрадення. За її словами, озброєні банди, які контролюють приблизно 60 відсотків території в Порт-о-Пренсі, використовують "сексуальне насильство, зокрема зґвалтування, щоб вселяти страх і тероризувати місцеве населення".

Раніше офіційні особи ООН повідомили, що блокування бандами великого паливного термінала на Гаїті призвело до того, що 19 000 жителів страждають від голоду. У жовтні Гаїті офіційно попросила міжнародну допомогу, щоб допомогти відновити порядок у країні, але на звернення не відповіли.

Нагадаємо

У липні 2021 року президент Гаїті Жовенель Моїз отримав смертельне поранення в результаті нападу невідомих на його резиденцію. Це загострило політичну нестабільність і призвело до тривалої економічної кризи в країні.

24 жовтня 2022 року Японія тимчасово закрила своє посольство на Гаїті через погіршення безпеки та гуманітарної ситуації.