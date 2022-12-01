На Гаити вооруженные банды убили 12 человек и сожгли дома
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Банды, контролирующие большую часть Гаити, в течение нескольких месяцев нацеливались на город Кабаре в округе Аркахе, перемещая тысячи людей. По словам мэра города Джозефа Джинсона Гийома, члены вооруженных группировок убили по меньшей мере 12 человек и сожгли дома, пишет УНН со ссылкой на Aljazeera.
Детали
Полиция и жители Кабаре выгнали гангстеров из города севернее столицы Порт-о-Пренс несколько дней назад, но они вернулись и напали. По словам мэра, сегодня утром нашли несколько обгоревших тел.
Сообщается, что большая часть Гаити контролируется вооруженными группировками, месяцами преследующими Кабаре. Приступы на город нарушают движение и торговлю, поскольку он расположен вдоль большой дороги. По данным ООН на сентябрь на Гаити насчитывали 13 000 офицеров, то есть один правоохранитель на 1000 человек.
Постоянный представитель ООН и координатор гуманитарных вопросов на Гаити Ульрика Ричардсон заявила, что в октябре было зафиксировано 195 убийств, то есть примерно три в день, а также 102 похищения. По ее словам, вооруженные банды, контролирующие примерно 60 процентов территории в Порт-о-Пренсе, используют "сексуальное насилие, в том числе изнасилование, чтобы внушать страх и терроризировать местное население".
Ранее официальные лица ООН сообщили, что блокирование бандами большого топливного терминала на Гаити привели к тому, что 19 000 жителей страдают от голода. В октябре Гаити официально попросила международную помощь, чтобы помочь восстановить порядок в стране, но на обращение не ответили.
Напомним
В июле 2021 года президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Это обострило политическую нестабильность и привело к продолжительному экономическому кризису в стране.
24 октября 2022 года Япония временно закрыла свое посольство на Гаити из-за ухудшения безопасности и гуманитарной ситуации.