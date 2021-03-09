На Гавайях оголосили евакуацію через загрозу прориву дамби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Влада Гаваїв 9 березня оголосила евакуацію через загрозу “неминучого прориву” дамби Каупакалуа в окрузі Мауї, викликаного зливами, пише УНН з посиланням на CNN.
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“Всім, хто знаходиться нижче за течією від греблі Каупакалуа в районі Хайку, наказано евакуюватися”, — зазначено в повідомленні агентства по боротьбі з надзвичайними ситуаціями штату, опублікованому на його сайті. Відзначається, що відкриті декілька евакуаційних центрів.
Як передає телекомпанія CNN з посиланням на місцеву метеорологічну службу, обвалення греблі призведе до “небезпечним для життя людей повеней і значного збитку власності”. В даний час закриті всі парки округу.