На Гавайях оголосили евакуацію через загрозу прориву дамби

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“Всім, хто знаходиться нижче за течією від греблі Каупакалуа в районі Хайку, наказано евакуюватися”, — зазначено в повідомленні агентства по боротьбі з надзвичайними ситуаціями штату, опублікованому на його сайті. Відзначається, що відкриті декілька евакуаційних центрів.

Як передає телекомпанія CNN з посиланням на місцеву метеорологічну службу, обвалення греблі призведе до “небезпечним для життя людей повеней і значного збитку власності”. В даний час закриті всі парки округу.