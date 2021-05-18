На Галапагосах зруйнувалася одна з місцевих пам'яток - Арка Дарвіна

Деталі

В результаті обвалу верхньої частини скельного утворення ніхто не постраждав, матеріальних збитків не нанесено, зазначило міністерство.

Арка Дарвіна постійно привертала увагу безліч туристів, які займаються дайвінгом. Побачити скельне утворення можна було тільки з моря, так як на острів, де вона перебувала, доступ був заборонений еквадорською владою в рамках заходів щодо захисту навколишнього середовища.

Першими про руйнування Арки Дарвіна повідомили рибалки, які ведуть промисел в районі острова.

Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin , la más norte del archipiélago de # Galápagos . Este suceso sería consecuencia de la erosión natural.



Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg

— Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2021

Довідка

У 1978 році ЮНЕСКО внесла Галапагоські острови в Списку об’єктів всесвітньої спадщини. З 1959 року 97% території суші архіпелагу віддано під національний парк. У 1986 році там також створено Галапагоський морський заповідник, акваторія якого налічує 133 тис. кв. км.