На Галапагоссах разрушилась одна из местных достопримечательностей - Арка Дарвина

Детали

В результате обвала верхней части скального образования никто не пострадал, материального ущерба не нанесено, отметило министерство.

Арка Дарвина постоянно привлекала множество туристов, которые занимаются дайвингом. Увидеть скальное образование можно было только с моря, так как на остров, где она находилась, доступ был запрещен эквадорскими властями в рамках мер по защите окружающей среды.

Первыми о разрушении Арки Дарвина сообщили рыбаки, ведущие промысел в районе острова.

Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de #Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión natural.



Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg

— Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2021

Справка

В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия. С 1959 года 97% территории суши архипелага отдано под национальный парк. В 1986 году там также создан галапагосский морской заповедник, акватория которого насчитывает 133 тыс. кв. км.