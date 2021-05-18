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На Галапагоссах разрушилась одна из местных достопримечательностей - Арка Дарвина

Киев • УНН

 • 17852 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Скальное образование Арка Дарвина, расположенное на севере Галапагосских островов, разрушилось в понедельник в результате эрозии. Об этом сообщила газета El Telegrafo со ссылкой на Министерство окружающей среды Эквадора, пишет УНН.

На Галапагоссах разрушилась одна из местных достопримечательностей - Арка Дарвина

Детали

В результате обвала верхней части скального образования никто не пострадал, материального ущерба не нанесено, отметило министерство.

Арка Дарвина постоянно привлекала множество туристов, которые занимаются дайвингом. Увидеть скальное образование можно было только с моря, так как на остров, где она находилась, доступ был запрещен эквадорскими властями в рамках мер по защите окружающей среды.

Первыми о разрушении Арки Дарвина сообщили рыбаки, ведущие промысел в районе острова.

Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de #Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión natural.

Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg

— Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2021

Справка

В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия. С 1959 года 97% территории суши архипелага отдано под национальный парк. В 1986 году там также создан галапагосский морской заповедник, акватория которого насчитывает 133 тыс. кв. км.

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