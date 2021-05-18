На Галапагоссах разрушилась одна из местных достопримечательностей - Арка Дарвина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Скальное образование Арка Дарвина, расположенное на севере Галапагосских островов, разрушилось в понедельник в результате эрозии. Об этом сообщила газета El Telegrafo со ссылкой на Министерство окружающей среды Эквадора, пишет УНН.
Детали
В результате обвала верхней части скального образования никто не пострадал, материального ущерба не нанесено, отметило министерство.
Арка Дарвина постоянно привлекала множество туристов, которые занимаются дайвингом. Увидеть скальное образование можно было только с моря, так как на остров, где она находилась, доступ был запрещен эквадорскими властями в рамках мер по защите окружающей среды.
Первыми о разрушении Арки Дарвина сообщили рыбаки, ведущие промысел в районе острова.
Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de #Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión natural.
Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg
Справка
В 1978 году ЮНЕСКО внесла Галапагосские острова в Список объектов всемирного наследия. С 1959 года 97% территории суши архипелага отдано под национальный парк. В 1986 году там также создан галапагосский морской заповедник, акватория которого насчитывает 133 тыс. кв. км.