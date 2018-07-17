На футбольному полі у Закарпатській області знайшли зброю

"До поліції сьогодні о 8:00 ранку зателефонував невідомий, який повідомив, що в с. Нересниця він виявив предмет, схожий на гранатомет. Туди виїхала слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, вибухотехніки, кінологи, криміналісти. Вони на місці події задокументували даний факт. Цей предмет вилучено та направлено на експертизу. Власне, після експертизи можна буде говорити точно, що це за зброя і яка її потужність", - проінформували у ГУНП.

Поліція наразі визначається з правовою кваліфікацією. Попередньо подію кваліфікували за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). На даний момент поліція встановлює походження зброї, і яким чином вона опинилася на футбольному полі.

Нагадаємо, поліцейські знайшли в орендованому гаражі в Дніпрі арсенал боєприпасів.