На футбольном поле в Закарпатской области нашли оружие

"В полицию сегодня в 8:00 утра позвонил неизвестный, который сообщил, что в с. Нересница он обнаружил предмет, похожий на гранатомет. Туда выехала следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции, взрывотехники, кинологи, криминалисты. Они на месте происшествия задокументировали данный факт. Этот предмет изъят и направлен на экспертизу. Собственно, после экспертизы можно будет говорить точно, что это за оружие и какова его мощность", - проинформировали в ГУНП.

Полиция пока определяется с правовой квалификацией. Предварительно событие квалифицировали по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). На данный момент полиция устанавливает происхождение оружия, и каким образом она оказалась на футбольном поле.

Напомним, полицейские нашли в арендованном гараже в Днепре арсенал боеприпасов.