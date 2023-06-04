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На Франківщині в річці знайшли тіло чоловіка

Київ • УНН

 • 387831 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. В Івано-Франківській області рятувальники знайшли та підняли з річки Дністер на берег тіло чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України

На Франківщині в річці знайшли тіло чоловіка

Цитата

«4 червня о 00:15 рятувальники отримали повідомлення, що під час відпочинку на березі річці Дністер в селі Кутище Тлумацької територіальної громади впав з берега в річку та зник з поля зору чоловік 1989 р.н. Водолазами ДСНС на відстані близько 100 метрів від місця події виявлено тіло загиблого», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за допомогою плавзасобу тіло було піднято на берег річки та передано працівникам поліції.

Доповнення

Під час спроби нелегально перетнути кордон в Румунію втопився 23-річний чоловік з Буковини.

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