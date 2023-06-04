На Франковщине в реке нашли тело мужчины

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«4 июня в 00:15 спасатели получили сообщение, что во время отдыха на берегу реки Днестр в селе Кутище Тлумацкой территориальной общины упал с берега в реку и исчез из поля зрения мужчина 1989 г.р. Водолазами ГСЧС на расстоянии около 100 метров от места происшествия обнаружено тело погибшего», - говорится в сообщении.

Сообщается, что с помощью плавсредства тело было поднято на берег реки и передано работникам полиции.

Дополнение

При попытке нелегально пересечь границу в Румынию утонул 23-летний мужчина из Буковины.