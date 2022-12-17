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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14751 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На фоні збільшення кількості біженців у Тбілісі зростає вартість оренди квартир

На фоні збільшення кількості біженців у Тбілісі зростає вартість оренди квартир

Київ • УНН

 • 723053 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У листопаді вартість оренди квартири у Тбілісі зросла на 116% у річному обчисленні, а середня вартість оренди квадратного метра становила 11,6 долара, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

За місяць порівняно з жовтнем вартість оренди квартир у столиці зросла на 3,3%, повідомляє аналітична група TBC Capital.

Експерти зазначають, що вплив мігрантів на ринок нерухомості Тбілісі високий, як для оренди, так і на ринку продажу.

За 11 місяців поточного року обсяги придбання нерухомості у Тбілісі громадянами росії, білорусії та України подвоїлися порівняно з відповідним періодом минулого року.

Середня вартість квадратного метра житла у столиці у листопаді — 1015 доларів за квадратний метр. Подорожчання за рік – на 23%, порівняно з жовтнем – зниження на 2%.

У листопаді 2022 року в Тбілісі було продано 3853 об'єкти житлової нерухомості, на 12% більше, ніж за відповідний період минулого року.

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