На фоні збільшення кількості біженців у Тбілісі зростає вартість оренди квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У листопаді вартість оренди квартири у Тбілісі зросла на 116% у річному обчисленні, а середня вартість оренди квадратного метра становила 11,6 долара, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
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За місяць порівняно з жовтнем вартість оренди квартир у столиці зросла на 3,3%, повідомляє аналітична група TBC Capital.
Експерти зазначають, що вплив мігрантів на ринок нерухомості Тбілісі високий, як для оренди, так і на ринку продажу.
За 11 місяців поточного року обсяги придбання нерухомості у Тбілісі громадянами росії, білорусії та України подвоїлися порівняно з відповідним періодом минулого року.
Середня вартість квадратного метра житла у столиці у листопаді — 1015 доларів за квадратний метр. Подорожчання за рік – на 23%, порівняно з жовтнем – зниження на 2%.
У листопаді 2022 року в Тбілісі було продано 3853 об'єкти житлової нерухомості, на 12% більше, ніж за відповідний період минулого року.