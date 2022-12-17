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На фоне увеличения количества беженцев в Тбилиси растет стоимость аренды квартир

На фоне увеличения количества беженцев в Тбилиси растет стоимость аренды квартир

Киев • УНН

 • 723050 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В ноябре стоимость аренды квартиры в Тбилиси выросла на 116% в годовом исчислении, а средняя стоимость аренды квадратного метра составляла 11,6 доллара, передает со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

За месяц, по сравнению с октябрем, стоимость аренды квартир в столице выросла на 3,3%, сообщает аналитическая группа TBC Capital.

Эксперты отмечают, что влияние мигрантов на рынок недвижимости Тбилиси высоким, как для аренды, так и на рынке продаж.

За 11 месяцев текущего года объемы приобретения недвижимости в Тбилиси гражданами России, Белоруссии и Украины удвоились, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в столице в ноябре — $1015 за квадратный метр. Подорожание за год — на 23%, по сравнению с октябрем — снижение на 2%.

В ноябре 2022 года в Тбилиси было продано 3 853 объекта жилой недвижимости, на 12% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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