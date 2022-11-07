На фінансовому ринку України з’явився новий серйозний гравець

Деталі

Нові відділення почали приймати клієнтів Першого транзакційного банку у м. Черкаси (Черкаська обл.), м. Олександрія (Кіровоградська обл.), м. Шепетівка (Хмельницька обл.), м. Ромни (Сумська обл.), м. Стрий (Львівська обл.), м. Ватутіне (Черкаська обл.), м. Бобринець (Кіровоградська область).

Цитата

"Цієї осені ми виросли вдвічі. Економічні труднощі не завжди вбивають бізнес. Поточна ситуація стала потужним стимулом для розвитку – ми збільшуємо інвестиції у розвиток: ми займаємося хмарною автоматизацією бізнесу, диджиталізуємось, розширюємо географію та кадровий склад. Це наша однозначна відповідь окупанту – нас не перемогти!" – сказала акціонер IBOX BANK Альона Шевцова.

Додамо

З початку повномасштабної війни в Україні IBOX BANK зміг не лише зберегти команду та бізнес, а й збільшити штат працівників, отримавши низку престижних державних та міжнародних премій, у тому числі нагороду в Таллінні (Естонія) за розвиток технологій у банківській сфері, найпрестижнішу національну нагороду в галузі роботи з персоналом. Окрім того, IBOX BANK визнано лідером транзакційного банкінгу в Україні.

Нагадаємо

Попри повномасштабну війну, IBOX BANK продовжує розширюватись і відкрив у поточному році вже 26 нових відділень по всій Україні. У жовтні 2022 року IBOX BANK з'явився у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях, розширили свою присутність у Києві та Київській області, Житомирській та Дніпропетровській областях. У нові відділення АТ "Айбокс банк" було працевлаштовано 70 працівників.

Довідка

IBOX BANK працює на українському ринку з 1993 року. У 2013 році він був визнаний найстабільнішим, а у 2020 році став найбільшим транзакційним банком України. За підсумками 2021 р. банк зафіксував п'ятиразове зростання доходу.

Акціонери банку дотримуються позиції виняткового економічного патріотизму та інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень. Вже в березні завдяки інвестиціям IBOX BANK виріс і увійшов до другої групи банків.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAАА за національною шкалою.