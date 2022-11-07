На финансовом рынке Украины появился новый серьезный игрок

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Первый украинский транзакционный банк IBOX BANK расширяет географию присутствия в новых регионах Украины – 7 новых отделений открылись в 5 областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Банка, передает УНН.

Детали

Новые отделения начали принимать клиентов Первого транзакционного банка в г. Черкассы (Черкасская обл.), г. Александрия (Кировоградская обл.), г. Шепетовка (Хмельницкая обл.), г. Ромны (Сумская обл.), г. Стрый (Львовская обл.), г. Ватутино (Черкасская обл.), г. Бобринец (Кировоградская область).

Цитата

"Этой осенью мы выросли вдвое. Экономические трудности не всегда убивают бизнес. Текущая ситуация стала мощным стимулом для развития – мы увеличиваем инвестиции в развитие: мы занимаемся облачной автоматизацией бизнеса, диджитализируемся, расширяем географию и кадровый состав. Это наш однозначный ответ оккупанту – нас не победить!" – сказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова.

Добавим

С начала полномасштабной войны в Украине IBOX BANK смог не только сохранить команду и бизнес, но и увеличить штат работников, получив ряд престижных государственных и международных премий, в том числе награду в Таллинне (Эстония) за развитие технологий в банковской сфере, престижнейшую национальную награду в области работы с персоналом. Кроме того, IBOX BANK признан лидером транзакционного банкинга в Украине.

Напомним

Несмотря на полномасштабную войну, IBOX BANK продолжает расширяться и открыл в текущем году уже 26 новых отделений по всей Украине. В октябре 2022 IBOX BANK появился в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях, расширили свое присутствие в Киеве и Киевской области, Житомирской и Днепропетровской областях. В новые отделения АО "Айбокс банк" было трудоустроено 70 работников.

Справка

IBOX BANK работает на украинском рынке с 1993 года. В 2013 году он был признан самым стабильным, а в 2020 году стал самым крупным транзакционным банком Украины. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода.

Акционеры банка придерживаются позиции исключительного экономического патриотизма и инвестировали весь прошлогодний доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен. Уже в марте благодаря инвестициям IBOX BANK вырос и вошел во вторую группу банков.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAАА по национальной шкале.

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