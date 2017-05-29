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На Філіппінах за п'ять днів боїв між армією та ісламістами загинули 100 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. За п'ять днів боїв між урядовою армією Філіппін та бойовиків близької до "ІД" терористичної організації на острові Мінандао загинули вже близько ста осіб, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

На Філіппінах за п'ять днів боїв між армією та ісламістами загинули 100 осіб

За даними військових, серед загиблих - щонайменше 18 цивільних, 13 військових та четверо поліцейських. Також повідомляють про понад 60 ліквідованих терористів.

Ісламісти захопили невідому кількість заручників, частину з яких вони стратили: військові знайшли тіла людей зі зв'язаними за спиною руками та вогнепальними пораненнями в голову. Серед вбитих цивільних - три жінки та одна дитина.

Президент Філіппін Родріго Дутерте звернувся до сепаратистів та повстанців-маоїстів, які кілька десятків років ведуть збройну боротьбу проти уряду. Він закликав їх підтримати владу у боротьбі з осередком "ІД" на острові Мінандао.

Р.Дутерте сказав, що ідею такого союзу запропонувало одне із сепаратистських угруповань. Філіппінський президент пообіцяв повстанцям, що вони будуть працювати як солдати – "за ту ж платню, з такими ж привілеями, я побудую житло для вас у певних районах".

Нагадаємо, президент Філіппін Родріго Дутерте під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що його країні необхідно сучасне озброєння для боротьби з терористами "Ісламської держави".

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