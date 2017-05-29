На Филиппинах за пять дней боев между армией и исламистами погибли 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. За пять дней боев между правительственной армией Филиппин и боевиков близкой к "ИГ" террористической организации на острове Минандао погибли уже около ста человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным военных, среди погибших - по меньшей мере 18 гражданских, 13 военных и четверо полицейских. Также сообщают о более 60 ликвидированных террористов.
Исламисты захватили неизвестное количество заложников, часть из которых они казнили: военные нашли тела людей со связанными за спиной руками и огнестрельными ранениями в голову. Среди убитых гражданских - три женщины и один ребенок.
Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к сепаратистам и повстанцев-маоистов, которые несколько десятков лет ведут вооруженную борьбу против правительства. Он призвал их поддержать власть в борьбе с ячейкой "ИД" на острове Минандао.
Р.Дутерте сказал, что идею такого союза предложило одно из сепаратистских группировок. Филиппинский президент пообещал повстанцам, что они будут работать как солдаты - "за ту же плату, с такими же привилегиями, я построю жилье для вас в определенных районах".
Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его стране необходимо современное вооружение для борьбы с террористами "Исламского государства".