На Філіппінах військові вбили 16 повстанців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Урядові війська Філіппін атакували опорний пункт антиурядової збройного угруповання “Нова народна армія” в провінції Східний Самар у центральній частині країни, вбивши 16 повстанців. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
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Офіційний представник збройних сил Філіппін Рамон Сагана зазначив, що урядові війська, отримавши точні дані розвідки, розгорнули військову операцію проти укриття повстанців ННА в провінції Східний Самар, завдавши комбіновані удари по противнику з суші, повітря і моря.
Військові дії почалися на світанку і були завершені в другій половині дня.
ННА, сформована Комуністичною партією Філіппін в 1960-х роках, прагне повалити уряд збройним шляхом. Тривалий між сторонами конфлікт призвів до загибелі більше 30 тис осіб. На сьогоднішній день близько 3 тис членів збройного угруповання як і раніше ведуть антиурядову діяльність в сільських і гірських районах країни.
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