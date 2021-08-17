На Филиппинах военные убили 16 повстанцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительственные войска Филиппин атаковали опорный пункт антиправительственной вооруженной группировки “Новая народная армия” в провинции Восточный Самар в центральной части страны, убив 16 повстанцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
Официальный представитель вооруженных сил Филиппин Рамон Сагана отметил, что правительственные войска, получив точные данные разведки, развернули военную операцию против укрытия повстанцев ННА в провинции Восточный Самар, нанеся комбинированные удары по противнику с суши, воздуха и моря.
Военные действия начались на рассвете и были завершены во второй половине дня.
ННА, сформирована Коммунистической партией Филиппин в 1960-х годах, стремится свергнуть правительство вооруженным путем. Долгое между сторонами конфликт привел к гибели более 30 тысяч человек. На сегодняшний день около 3 тысяч членов вооруженной группировки по-прежнему ведут антиправительственную деятельность в сельских и горных районах страны.
Напомним
На юго-востоке нигерийского штата Имо полиция застрелила 6 боевиков и потерпела одно потери в результате перестрелки.