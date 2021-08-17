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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 24924 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 53427 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 81907 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 143316 просмотра

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2 марта, 17:53 • 127202 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122531 просмотра

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Актуальное
На Филиппинах военные убили 16 повстанцев

На Филиппинах военные убили 16 повстанцев

Киев  •  УНН

 • 15634 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительственные войска Филиппин атаковали опорный пункт антиправительственной вооруженной группировки “Новая народная армия” в провинции Восточный Самар в центральной части страны, убив 16 повстанцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

Детали

Официальный представитель вооруженных сил Филиппин Рамон Сагана отметил, что правительственные войска, получив точные данные разведки, развернули военную операцию против укрытия повстанцев ННА в провинции Восточный Самар, нанеся комбинированные удары по противнику с суши, воздуха и моря.

Военные действия начались на рассвете и были завершены во второй половине дня.

ННА, сформирована Коммунистической партией Филиппин в 1960-х годах, стремится свергнуть правительство вооруженным путем. Долгое между сторонами конфликт привел к гибели более 30 тысяч человек. На сегодняшний день около 3 тысяч членов вооруженной группировки по-прежнему ведут антиправительственную деятельность в сельских и горных районах страны.

Напомним

На юго-востоке нигерийского штата Имо полиция застрелила 6 боевиков и потерпела одно потери в результате перестрелки.

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