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На Фарерських островах завершили будівництво автомобільного тунелю на дні океану

На Фарерських островах завершили будівництво автомобільного тунелю на дні океану

Київ • УНН

 • 37345 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. На Фарерських островах завершилося будівництво грандіозного проекту – автомобільного тунелю, що проходить дном океану. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

Над проектом працювали три роки. Мережа підводних тунелів з'єднують острови Стреймой і Ейстурой. Згальна протяжність тунелю близько 11 км. Найнижча точка мережі знаходиться на 187 м нижче рівня моря. Для гарантування безпеки найкрутіший ухил тунелю становить не більше 5%. Раніше мешканці столиці Ферерських островів витрачали понад годину на те, щоб дістатися до міста Рунавіку на острові Ейстурой. Тепер дорога займатиме орієнтовно 16 хвилин.

Проектувальники змогли розмістити під океаном навіть кругову розв'язку, що сталося вперше в історії.

Очікується, що 17 грудня відбудеться пробний запуск за участю аварійних служб, а повністю тунель планують відкрити 19 грудня. Проїзд тунелем буде платним.

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