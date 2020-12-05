На Фарерских островах завершили строительство автомобильного тоннеля на дне океана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На Фарерских островах завершилось строительство грандиозного проекта - автомобильного тоннеля, проходящего по дну океана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Над проектом работали три года. Сеть подводных тоннелей соединяют острова Стреймой и Эйстурой. Згальна протяженность туннеля около 11 км. Самая низкая точка сети находится на 187 м ниже уровня моря. Для обеспечения безопасности крутой уклон тоннеля составляет не более 5%. Ранее жители столицы Ферерських островов тратили больше часа на то, чтобы добраться до города Рунавик на острове Эйстурой. Теперь дорога будет занимать ориентировочно 16 минут.
Проектировщики смогли разместить под океаном даже круговую развязку, что произошло впервые в истории.
Ожидается, что 17 декабря состоится пробный запуск с участием аварийных служб, а полностью тоннель планируют открыть 19 декабря. Проезд по тоннелю будет платным.