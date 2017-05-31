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На естакаді Південного мостового переходу 1-4 червня обмежать рух транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Через ремонт асфальтного покриття на естакаді Південного мостового переходу 1-4 червня можливі незначні обмеження руху транспорту в першій смузі руху в напрямку з вул. Саперно-Слобідської на просп. Миколи Бажана. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

На естакаді Південного мостового переходу 1-4 червня обмежать рух транспорту

"У зв’язку ремонтом асфальтного покриття на естакаді Південного мостового переходу можливі незначні обмеження руху транспорту в першій смузі руху в напрямку з вул. Саперно-Слобідської на просп. Миколи Бажана", - йдеться у повідомленні.

Обмеження триватимуть:

• з 21:00 01.06.2017 до 07:00 02.06.2017;

• з 21:00 02.06.2017 до 07:00 03.06.2017;

• з 21.00 03.06.2017 до 07:00 04.06.2017.

Комунальна корпорація “Київавтодор” перепрошує за тимчасові незручності та закликає із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.

Як повідомляв УНН 31 травня, влітку закриють рух на шляхопроводі біля станції метро “Нивки”. 

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