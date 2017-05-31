На эстакаде Южного мостового перехода 1-4 июня ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Из-за ремонта асфальтового покрытия на эстакаде Южного мостового перехода 1-4 июня возможны незначительные ограничения движения транспорта в первой полосе движения в направлении с ул. Саперно-Слободской на просп. Николая Бажана. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В связи с ремонтом асфальтового покрытия на эстакаде Южного мостового перехода возможны незначительные ограничения движения транспорта в первой полосе движения в направлении с ул. Саперно-Слободской на просп. Бажана", - говорится в сообщении.
Ограничения продлятся:
• с 21:00 01.06.2017 до 07:00 02.06.2017;
• с 21:00 02.06.2017 до 07:00 03.06.2017;
• с 21.00 03.06.2017 до 07:00 04.06.2017.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит прощения за временные неудобства и призывает с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с ремонтом.
Как сообщал УНН 31 мая, летом закроют движение на путепроводе возле станции метро "Нивки".