На електронних аукціонах продано майна банків на 514 млн грн

“OpenMarket (ДП „СЕТАМ“ Міністерства юстиції України) продав майна банківських установ на 514 млн грн”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, на аукціонах реалізовано:

Як зауважив генеральний директор ДП “СЕТАМ” Віктор Вишньов, на сьогодні налічується 51 542 зареєстрованих користувачів OpenMarket, які системно сидять на сайті та шукають цікаві лоти. А завдяки тому, що OpenMarket — це аукціон, в процесі торгів ціна підвищується за рахунок конкуренції між учасниками. Це дало змогу банкам додатково отримати 50 млн грн понад стартову ціну.

Нагадаємо, веб-сайт електронних торгів OpenMarket розпочав продаж прав вимоги за системою “голландських” аукціонів.