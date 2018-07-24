На электронных аукционах продано имущества банков на 514 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Через OpenMarket уже продано имущества банков на 514 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Минюста.
“OpenMarket (ГП „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) продал имущества банковских учреждений на 514 млн грн”, — сказано в сообщении.
В частности, на аукционах реализовано:
Как отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнев, сегодня насчитывается 51 542 зарегистрированных пользователей OpenMarket, которые системно сидят на сайте и ищут интересные лоты. А благодаря тому, что OpenMarket — это аукцион, в процессе торгов цена повышается за счет конкуренции между участниками. Это позволило банкам дополнительно получить 50 млн грн сверх стартовой цены.
Напомним, сайт электронных торгов OpenMarket начал продажу прав требования по системе “голландских” аукционов.