На Ельбрусі загинули п'ять альпіністів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Під час сходження на гору Ельбрус - найвищу вершину Кавказького хребта - загинуло п'ять альпіністів, 14 людей вдалося врятувати. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МНС РФ.
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"Під час пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, 5 осіб загинуло", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Відзначається, що рятувальники працювали в складних умовах. Пориви вітру досягали 40-70 м/с, сильні опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря до -20°C. Видимість не більше ніж 1 метр. Пошуки велися на висоті з 5000 метрів і вище в районі перебування групи.
Що було раніше
Як повідомляє ТАСС, група з 19 альпіністів, яка перебувала на висоті понад 5 тис. метрів на Ельбрусі, запросила допомогу у рятувальників увечері 23 вересня. Повідомлялося, що в неї спочатку входили 23 людини, але четверо відмовилися від сходження. Альпіністи заздалегідь зареєстрували свій маршрут в МНС Росії.
Організатор сходження Денис Алімов повідомив ТАСС, що групу супроводжували чотири альпіністи-професіонали, вони робили все можливе для надання допомоги туристам.
Доповнення
Український альпініст Петро Борис загинув у Грузії після сходження на гору Тетнульд.