На Драгобраті випало до 16 см снігу

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Карпатах сьогодні вранці подекуди уже випало до 16 сантиметрів снігу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах, передає УНН.