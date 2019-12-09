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На Драгобраті випало до 16 см снігу

На Драгобраті випало до 16 см снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Карпатах сьогодні вранці подекуди уже випало до 16 сантиметрів снігу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах, передає УНН.

Так, на сніголавинному посту Драгобрат вранці температура повітря сягала 0,0°С. Висота снігового покриву - 16 см.

На Сл Пожежевська температура повітря становила -0,4°С, вітер - південно-західний 10-12 м/с, хмарно. Висота снігового покриву - 7-10 см, сніг нерівномірний на мерзлому грунті.

На Сл Плай температура повітря сягала вранці 0,3°С, вітер - південно-західний 12-18 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 11-13 см. Сніг старий, щільний.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра, 10 грудня.

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