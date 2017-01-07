На дорогах Запорізької області для боротьби з негодою залучили 29 одиниць техніки

Проїзд по автодорогах області забезпечено.

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області звертається до всіх користувачів доріг з проханням бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись правил дорожнього руху та зважати на прояви негоди.

Пам'ятайте, при сильних опадах на дорогах погіршується видимість, гальмівний шлях збільшується. Водії, не забувайте вмикати світло фар ваших авто і у денний час, це дозволить краще зорієнтуватись на дорозі. Слідкуйте за дорожніми знаками, які попереджують про можливу слизькість. У час негоди варто відмовитися від поїздок пасажирам з дітьми та екскурсійним автобусам.

Нагадаємо, станом на 19:00 суботи рух транспорту обмежено в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській області.