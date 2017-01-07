На дорогах Запорожской области работает 29 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 17:00, на дорогах области работает 35 дорожных работников. Задействовано 29 мощных механизмов, в том числе 20 пескоразбрасывателей, 1 автогрейдер и остальные - другая спецтехника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САД в Запорожской области.
Проезд по автодорогам области обеспечен.
Служба автомобильных дорог в Запорожской области обращается ко всем пользователям дорог с просьбой быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и учитывать проявления непогоды.
Помните, при сильных осадках на дорогах ухудшается видимость, тормозной путь увеличивается. Водители, не забывайте включать свет фар ваших авто и в дневное время, это позволит лучше сориентироваться на дороге. Следите за дорожными знаками, которые предупреждают о возможной скользкость. В настоящее время непогоды стоит отказаться от поездок пассажирам с детьми и экскурсионным автобусам.
Напомним, по состоянию на 19:00 субботы движение транспорта ограничено в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской области.