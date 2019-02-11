На дорогах України вже 50 радарів TruCam

"Відсьогодні збільшилась кількість радарів для вимірювання швидкості TruCam на дорогах всієї країни, тепер їх буде не 30, а 50. Зокрема, TruCam з'явились на Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова", - повідомили у поліції.

Як зазначається, поруч з кожним постом стоять попереджувальні знаки, а також службові автомобілі на синіх проблискових маячках.

Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі. У перший тиждень водіїв до відповідальності не притягували.

Нагадаємо, за перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 9 мільйонів гривень.