На дорогах України вже 50 радарів TruCam
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Відсьогодні збільшилась кількість радарів TruCam, тепер їх не 30, а 50. Вони з'явились на Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Відсьогодні збільшилась кількість радарів для вимірювання швидкості TruCam на дорогах всієї країни, тепер їх буде не 30, а 50. Зокрема, TruCam з'явились на Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова", - повідомили у поліції.
Як зазначається, поруч з кожним постом стоять попереджувальні знаки, а також службові автомобілі на синіх проблискових маячках.
Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі. У перший тиждень водіїв до відповідальності не притягували.
Нагадаємо, за перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 9 мільйонів гривень.