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На дорогах України вже 50 радарів TruCam

На дорогах України вже 50 радарів TruCam

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Відсьогодні збільшилась кількість радарів TruCam, тепер їх не 30, а 50. Вони з'явились на Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Відсьогодні збільшилась кількість радарів для вимірювання швидкості TruCam на дорогах всієї країни, тепер їх буде не 30, а 50. Зокрема, TruCam з'явились на Одеській трасі, Набережному шосе в Києві, на вулицях Дніпра і Харкова", - повідомили у поліції.

Як зазначається, поруч з кожним постом стоять попереджувальні знаки, а також службові автомобілі на синіх проблискових маячках.

Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі. У перший тиждень водіїв до відповідальності не притягували.

Нагадаємо, за перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на суму понад 9 мільйонів гривень.

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