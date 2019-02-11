На дорогах Украины уже 50 радаров TruCam
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров TruCam, теперь их не 30, а 50. Они появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров для измерения скорости TruCam на дорогах всей страны, теперь их будет не 30, а 50. В частности, TruCam появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова", - сообщили в полиции.
Как отмечается, рядом с каждым постом стоят предупредительные знаки, а также служебные автомобили на синих проблесковых маячках.
Как сообщал УНН, с 8 октября патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме. В первую неделю водителей к ответственности не привлекали.
Напомним, за превышение скорости в Украине оштрафовали водителей на сумму более 9 миллионов гривен.