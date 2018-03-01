На дорогах України працюють понад 30 пунктів обігріву – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на зараз на дорогах України працюють понад 30 пунктів обігріву для водіїв. Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук, передає УНН.
“Станом на зараз працюють понад 30 пунктів обігріву”, — повідомив В.Демчук.
За його словами, 430 автомобілям була надана допомога в буксируванні.
Як повідомляв УНН, через негоду в Україні з середи на четвер залишилися без електропостачання 174 населених пункти в 10 областях.