На дорогах Украины работают более 30 пунктов обогрева - ДСНС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на сейчас на дорогах Украины работают более 30 пунктов обогрева для водителей. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук, передает УНН.
"По состоянию на сейчас работают более 30 пунктов обогрева", - сообщил В.Демчук.
По его словам, 430 автомобилям была оказана помощь в буксировке.
Как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине со среды на четверг остались без электроснабжения 174 населенных пункта в 10 областях.