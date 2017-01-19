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На донецькому напрямку зафіксовано сім випадків порушення припинення вогню

На донецькому напрямку зафіксовано сім випадків порушення припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку було найспокійніше, де зафіксовано сім випадків порушення припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Вчора було найспокійніше по всій лінії зіткнення. Противник там не застосовував жодного разу важкі озброєння. Також багатогодинних перестрілок між силами антитерористичної операції і окупантами там не спостерігалося”, — сказав він.

До того ж, речник зазначив, що за добу на донецькому напрямку сталося 7 випадків порушення припинення вогню.

Бойовики стріляли в основних гарячих точках. Це Світлодарська дуга, Зайцева, Авдієвка і район Донецького аеропорту.

Як повідомляв УНН, минулої доби двоє українських бійців зазнали поранення в зоні АТО

Українські Національні Новини

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