На донецькому напрямку зафіксовано сім випадків порушення припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку було найспокійніше, де зафіксовано сім випадків порушення припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора було найспокійніше по всій лінії зіткнення. Противник там не застосовував жодного разу важкі озброєння. Також багатогодинних перестрілок між силами антитерористичної операції і окупантами там не спостерігалося”, — сказав він.
До того ж, речник зазначив, що за добу на донецькому напрямку сталося 7 випадків порушення припинення вогню.
Бойовики стріляли в основних гарячих точках. Це Світлодарська дуга, Зайцева, Авдієвка і район Донецького аеропорту.
Як повідомляв УНН, минулої доби двоє українських бійців зазнали поранення в зоні АТО.