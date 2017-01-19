На донецком направлении зафиксировано семь случаев нарушения прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении было спокойнее всего, зафиксировано семь случаев нарушения прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера было спокойнее по всей линии соприкосновения. Противник там не применял ни разу тяжелые вооружения. Также многочасовых перестрелок между силами антитеррористической операции и оккупантами там не наблюдалось ", - сказал он.
К тому же, представитель отметил, что за сутки на донецком направлении произошло 7 случаев нарушения прекращения огня.
Боевики стреляли в основных горячих точках. Это Светлодарская дуга, Зайцево, Авдеевка и район Донецкого аэропорта.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО .