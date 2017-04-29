На донецькому напрямку за добу було 16 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулу добу ворог обстріляв українські позиції на донецькому напрямку 16 разів. У половині випадків вогонь вівся з важкого озброєння. Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Всього минулої доби на донецькому напрямку сталося 16 ворожих обстрілів — половина з них із важкого озброєння“,- сказав А.Лисенко.
За його словами, на Світлодарській дузі бойовики після опівночі відкрили вогонь із мінометів у бік Луганського. Під час годинного обстрілу було випущено не менше 25 мін.
“А вже ввечері окупанти застосували важке озброєння біля Троїцького. Били як з мінометів, так і з гармат калібром 122 мм. Ворожий обстріл тривав близько 2,5 годин. Кількість випущених снарядів і мін — не менше 60”, — зазначив А.Лисенко.
Він додав, що на донецькому напрямку бойовики також використовували зенітну установку, гранатомети та стрілецьку зброю.
“На Горлівському периметрі до світанку, вранці, вдень та ввечері окупанти неодноразово обстрілювали Зайцеве”, — сказав А.Лисенко.
За його даними, ворог також двічі застосував міномети у Верхньоторецькому.
“У районі Авдіївки противник здійснив три обстріли — два мінометних удень і один із легкого озброєння ввечері. Кожен із них тривав близько години”, — зазначив А.Лисенко.
Також він відзначив, що в околицях Донецького аеропорту після 18.00 бойовики обстріляли з мінометів та бронетехніки селище Піски.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових і шестеро отримали поранення.