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На донецькому напрямку за добу було 16 обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. За минулу добу ворог обстріляв українські позиції на донецькому напрямку 16 разів. У половині випадків вогонь вівся з важкого озброєння. Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

На донецькому напрямку за добу було 16 обстрілів

"Всього минулої доби на донецькому напрямку сталося 16 ворожих обстрілів — половина з них із важкого озброєння“,- сказав А.Лисенко.

За його словами, на Світлодарській дузі бойовики після опівночі відкрили вогонь із мінометів у бік Луганського. Під час годинного обстрілу було випущено не менше 25 мін.

“А вже ввечері окупанти застосували важке озброєння біля Троїцького. Били як з мінометів, так і з гармат калібром 122 мм. Ворожий обстріл тривав близько 2,5 годин. Кількість випущених снарядів і мін — не менше 60”, — зазначив А.Лисенко.

Він додав, що на донецькому напрямку бойовики також використовували зенітну установку, гранатомети та стрілецьку зброю.

“На Горлівському периметрі до світанку, вранці, вдень та ввечері окупанти неодноразово обстрілювали Зайцеве”, — сказав А.Лисенко.

За його даними, ворог також двічі застосував міномети у Верхньоторецькому.

“У районі Авдіївки противник здійснив три обстріли — два мінометних удень і один із легкого озброєння ввечері. Кожен із них тривав близько години”, — зазначив А.Лисенко.

Також він відзначив, що в околицях Донецького аеропорту після 18.00 бойовики обстріляли з мінометів та бронетехніки селище Піски.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових і шестеро отримали поранення.

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