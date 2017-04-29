На донецком направлении за сутки было 16 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. За минувшие сутки враг обстрелял украинские позиции на донецком направлении 16 раз. В половине случаев огонь велся из тяжелого вооружения. Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 16 вражеских обстрелов — половина из них из тяжелого вооружения”, — сказал А.Лысенко.
По его словам, на Светлодарской дуге боевики после полуночи открыли огонь из минометов в сторону Луганского. Во время часового обстрела было выпущено не менее 25 мин.
“А уже вечером оккупанты применили тяжелое вооружение возле Троицкого. Били как из минометов, так и из пушек калибром 122 мм. Вражеский обстрел длился около 2,5 часов. Количество выпущенных снарядов и мин — не менее 60”, - отметил А.Лысенко.
Он добавил, что на донецком направлении боевики также использовали зенитную установку, гранатометы и стрелковое оружие.
“На Горловском периметре до рассвета, утром, днем и вечером оккупанты неоднократно обстреливали Зайцево”, — сказал А.Лысенко.
По его данным, враг также дважды применил минометы в Верхнеторецком.
“В районе Авдеевки противник совершил три обстрела — два минометных днем и один из легкого вооружения вечером. Каждый из них длился около часа”, - отметил А.Лысенко.
Также он отметил, что в окрестностях Донецкого аэропорта после 18.00 боевики обстреляли из минометов и бронетехники поселок Пески.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных и шестеро получили ранения.