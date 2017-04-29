На донецком направлении за сутки было 16 обстрелов

“Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 16 вражеских обстрелов — половина из них из тяжелого вооружения”, — сказал А.Лысенко.



По его словам, на Светлодарской дуге боевики после полуночи открыли огонь из минометов в сторону Луганского. Во время часового обстрела было выпущено не менее 25 мин.



“А уже вечером оккупанты применили тяжелое вооружение возле Троицкого. Били как из минометов, так и из пушек калибром 122 мм. Вражеский обстрел длился около 2,5 часов. Количество выпущенных снарядов и мин — не менее 60”, - отметил А.Лысенко.



Он добавил, что на донецком направлении боевики также использовали зенитную установку, гранатометы и стрелковое оружие.

“На Горловском периметре до рассвета, утром, днем ​​и вечером оккупанты неоднократно обстреливали Зайцево”, — сказал А.Лысенко.

По его данным, враг также дважды применил минометы в Верхнеторецком.

“В районе Авдеевки противник совершил три обстрела — два минометных днем ​​и один из легкого вооружения вечером. Каждый из них длился около часа”, - отметил А.Лысенко.

Также он отметил, что в окрестностях Донецкого аэропорта после 18.00 боевики обстреляли из минометов и бронетехники поселок Пески.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных и шестеро получили ранения.