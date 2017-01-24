На донецькому напрямку вчора відбулося шість ворожих обстрілів – О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Незаконні збройні формування на донецькому напрямку протягом вчорашньої доби до обіду зберігали режим тиші, а потім відкрили вогонь з легкого озброєння і мінометів. Про це сказав на брифінгу речник Міністерств аоборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
Як розповів О.Мотузяник, минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів, 2 з яких — із застосуванням мінометів.
“Вчора режим тиші зберігався до обіду. З 2-ї години бойовики почали активно обстрілювати наші позиції в авдіївській промзоні. Нарівні з легким озброєнням, ворог застосовував міномети. Після п’яти годин перестрілок обстріли припинилися”, — сказав він.
Також, за його словами, бойовики протягом трьох годин відкривали вогонь у бік наших позицій на світлодарській дузі.
Крім того, зазначив О.Мотузяник, у районі Донецького аеропорту зафіксовано дві ворожі провокації, одна з яких — із застосуванням снайперської зброї. Також одноразово режим припинення вогню противник порушив на північних околицях Горлівки.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО двоє українських бійців отримали поранення.