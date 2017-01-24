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На донецком направлении вчера произошло шесть вражеских обстрелов - А.Мотузянык

На донецком направлении вчера произошло шесть вражеских обстрелов - А.Мотузянык

Киев • УНН

 • 6121 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Незаконные вооруженные формирования на донецком направлении в течение вчерашней суток до обеда сохраняли режим тишины, а затем открыли огонь из легкого вооружения и минометов. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства аобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

Как рассказал А.Мотузянык, за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 6 вражеских обстрелов, 2 из которых - с применением минометов.

"Вчера режим тишины сохранялся до обеда. С 2 часов боевики начали активно обстреливать наши позиции в авдеевской промзоне. Наряду с легким вооружением, враг применял минометы. После пяти часов перестрелок обстрелы прекратились", - сказал он.

Также, по его словам, боевики в течение трех часов открывали огонь в сторону наших позиций на светлодарской дуге.

Кроме того, отметил А.Мотузянык, в районе донецкого аэропорта зафиксировали две вражеские провокации, одна из которых - с применением снайперского оружия. Также однократно режим прекращения огня противник нарушил на северных окраинах Горловки.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских бойцов получили ранения.

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