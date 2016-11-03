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На донецькому напрямку бойовики провели п'ять обстрілів з важкого озброєння

На донецькому напрямку бойовики провели п'ять обстрілів з важкого озброєння

Київ • УНН

 • 8110 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. За минулу добу бойовики провели п'ять обстрілів позицій сил АТО з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Всього за добу на донецькому напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, зокрема п'ять з використанням важкого озброєння", - сказав О.Мотузяник.

Він сказав, що основні бойові дії на донецькому напрямку традиційно велися в Авдіївській "промзоні". А також додав, що тактика бойовиків не змінилась, вони проводили потужні багатогодинні мінометні обстріли одразу по кількох опорних пунктах сил АТО.

"Кількість випущених мінометних снарядів перевищила позначку 80. Окрім цього, окупанти порушували режим тиші у Троїцькому, де противник застосовував міномети і бронетехніку, а також у Новгородському. Обидва обстріли були достатньо тривалими", - повідомив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, найпотужніший обстріл бойовиків відбувся у селищі міського типу Луганському Донецької області

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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