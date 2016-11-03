На донецком направлении боевики осуществили пять обстрелов из тяжелого вооружения

"Всего за сутки на донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе пять с использованием тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузянык.

Он сказал, что основные боевые действия на донецком направлении традиционно велись в Авдеевской "промзоне". А также добавил, что тактика боевиков не изменилась, они проводили мощные многочасовые минометные обстрелы сразу по нескольким опорным пунктам сил АТО.

"Количество выпущенных минометных снарядов превысило отметку 80. Кроме этого, оккупанты нарушали режим тишины в Троицком, где противник применял минометы и бронетехнику, а также в Новгородской. Оба обстрела были достаточно длительными", - сообщил А.Мотузянык.

Как сообщал УНН, мощный обстрел боевиков состоялся в поселке городского типа Луганском Донецкой области.