На Донеччині зловмисник, тікаючи, вистрибнув із вікна

"На вихідних до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна квартири на другому поверсі багатоповерхівки випала жінка. На місце була викликана бригада швидкої допомоги. Поки медики були в дорозі, вже через декілька хвилин з іншого вікна зазначеної квартири вистрибнув чоловік", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що 62-річний чоловік запросив у гості свою 33-річну знайому. Під час вживання спиртного між ними сталася сварка, що стрімко перейшла у бійку. Під час неї чоловік взяв до рук саморобну пику.

Потерпіла намагалася вийти з квартири, але не змогла відкрити двері. Рятуватися вона вирішила стрибком у вікно з другого поверху. Так само вчинив і кривдник.

"Аналогічно вчинив і підозрюваний, однак він мав на меті таким чином покинути місце злочину та залишитися безкарним. Наразі і потерпіла, і зловмисник - у лікарні. Розпочато досудове розслідування", - зазначили у поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки у потязі, з якого крадій вистрибнув через вікно, намагаючись уникнути відповідальності.