В Донецкой области злоумышленник, убегая, выпрыгнул из окна

"На выходных в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что из окна квартиры на втором этаже многоэтажки выпала женщина. На место была вызвана бригада скорой помощи. Пока медики были в дороге, уже через несколько минут из другого окна указанной квартиры выпрыгнул мужчина", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 62-летний мужчина пригласил в гости свою 33-летнюю знакомую. Во время употребления спиртного между ними произошла ссора, которая стремительно перешла в драку. Во время нее мужчина взял в руки самодельную пику.

Потерпевшая пыталась выйти из квартиры, но не смогла открыть дверь. Спасаться она решила прыжком в окно со второго этажа. Так же поступил и обидчик.

"Аналогично поступил и подозреваемый, однако его целью было таким образом покинуть место преступления и остаться безнаказанным. Сейчас и потерпевшая, и злоумышленник - в больнице. Начато досудебное расследование", - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, на Закарпатье полиция открыла уголовное производство по факту кражи в поезде, из которого вор выпрыгнул через окно, пытаясь уйти от ответственности.