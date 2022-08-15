На Донеччині зенітники "приземлили" російський вертоліт Ка-52

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"15 серпня на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ. Це вже третій Ка-52 рашистів, приземлений Силами оборони за дві доби!" – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

13 серпня повідомляли, що українські військові збили на сході України російський штурмовик Су-25 та чотири ворожі безпілотники "Орлан-10".